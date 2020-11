10 rumeurs de films insensées qui pourraient totalement se produire

Rumeurs.

Quand vous pensez aux rumeurs, qu’est-ce qui vous vient à l’esprit? Peut-être l’album le plus emblématique de Fleetwood Mac. Peut-être celui qui a fait le tour de votre lycée à propos de Marilyn Manson enlevant ses côtes afin de pouvoir avoir les capacités d’auto-nettoyage d’un chat. Ou peut-être restez-vous à l’écart des rumeurs et des potins à cause de la peur d’être déçu s’ils s’effondrent comme un paquet de cartes construites sur de la gelée.

Peu importe ce qui vous vient à l’esprit, que vous y croyiez ou non, les rumeurs nous intriguent. Ils nous donnent de l’espoir, ils demandent « et si? » et donnez-nous un aperçu d’un monde où l’improbable devient possible.

Dans le monde du cinéma, de nouvelles rumeurs semblent apparaître aussi régulièrement que le soleil se lève. Une journée ne se passe pas sans qu’un média n’affirme que le prochain Bond sera une femme ou que Disney envisage une nouvelle série dérivée de Jar Jar Bins. OK, ce dernier a été inventé, mais vous voyez le point que j’essaie de faire valoir.

Par conséquent, parmi toutes les fausses rumeurs et potins, mes amis, cette liste vous fournira les rumeurs qui n’ont pas été emportées avec le prochain cycle de nouvelles et ont des preuves convaincantes en leur faveur.

Poursuivez votre lecture et respirez le potentiel «et si» du monde du cinéma.