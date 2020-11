10 rumeurs de films d’horreur à venir que vous devez savoir

Avec la récente revitalisation de l’horreur dans les médias grand public, ainsi que sa capacité de longue date à attirer des fans dédiés, de nombreux films d’horreur sont en préparation pour une sortie en 2021 et au-delà.

Cependant, avec les récentes luttes pandémiques et l’étrange place dans laquelle se trouve l’industrie cinématographique – avec des franchises planifiées des années à l’avance, la saturation du marché via les services de streaming, les grandes controverses entourant les acteurs / réalisateurs de premier plan, etc. – beaucoup de choses ont changé la façon dont un public apprend les films à venir.

L’excitation que nous Autoriserque nous ressentons maintenant vient à côté des annulations potentielles, des retards, des tensions, des controverses et plus encore – qui sont monnaie courante dans le monde du cinéma. Ainsi, il est bon de rester au courant des confirmations et des rumeurs en ce qui concerne la scène d’horreur afin de pouvoir vous préparer à tout ce qui se passe.

En parcourant le zeitgeist d’horreur, examinons diverses rumeurs et confirmations sur les versions à venir. Bien que vous deviez absolument prendre ces informations avec un grain de sel, car tout peut changer à tout moment, il est bon de répandre un peu de battage médiatique et d’enthousiasme pour ces films à venir dans notre genre préféré.