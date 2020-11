10 rôles de Sean Connery qui prouvent qu’il est bien plus que James Bond

Robert «Mac» MacDougal – Piégeage

Le réalisateur Jon Amiel a la réputation de réaliser des films absolument divertissants, comme L’homme qui en savait trop peu et Le noyau, qui, tout en étant totalement sous-estimé, attirent une poche de fans inconditionnels. La contribution d’Amiel au Temple de la renommée de Sean Connery ne fait pas exception, car Piégeage a vu l’acteur écossais voler plus que juste un tas d’argent et d’antiquités aux côtés de sa co-star Catherine Zeta-Jones. Étant donné que 1999 était l’année où Pierce Brosnan jouerait dans un terrain de jeu similaire, mais plus racé en L’affaire Thomas Crown, le fait que Piégeage était un succès retentissant montre que même avec les plus jeunes de la ville, Connery avait encore un moyen avec le public.