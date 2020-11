10 résurrections de personnages les plus stupides de l’histoire de Star Wars

Bien avant que Disney n’achète les droits de LucasFilm, Star Wars avait une étrange tradition de ramener des personnages d’entre les morts.

Plusieurs personnages présumés disparus depuis longtemps pouvaient apparaître à tout moment avec peu ou pas d’explication. Que ce soit en rétablissant sournoisement la mort, en faisant interférer une technologie aléatoire ou en donnant au personnage une mort aussi vague en premier lieu, on suppose que personne ne ferait attention s’ils revenaient.

Le plus souvent, ce sont des personnages jetables, dont on n’entendra plus jamais parler, mais s’il y a un service de fans à capitaliser, tout est à gagner. Cela conduit une équipe d’individus à sauter sur Wookiepedia pour écrire des pages de trame de fond pour ce type à l’arrière de la cantine qui a soudainement engendré une série de livres entière.

Depuis que Disney a déclaré une grande partie du canon existant comme « Légendes », cela leur a essentiellement donné libre cours sur qui vit et qui meurt dans leur nouvelle continuité.

Cette liste examinera les raisons les plus stupides pour lesquelles des personnages ont été ramenés, soit de la mort, soit de retour, ou dont le destin a été délibérément laissé ambigu. Sachez que nous allons approfondir spoilers de l’épisode IV, jusqu’à l’épisode 1 de The Mandalorian saison 2.