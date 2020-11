10 remakes de films que personne ne voulait (qui étaient en fait assez bons)

Les remakes de films hollywoodiens sont généralement accueillis avec un roulement des yeux ou un gémissement sans impression. Ils courent le risque de devenir des bombes au box-office parce que le public préfère avoir quelque chose de nouveau et d’original que des rechapés de la même vieille histoire. Ce qui est pire, c’est que ces remakes pourraient également être des échecs critiques et ternir l’héritage des originaux.

Des remakes tels que Total Recall (2012), Robocop (2014) et Rebecca (2020) sont tous des exemples de tentatives désastreuses de refaire des classiques bien-aimés. Mais Hollywood continuera toujours à ramener des succès anciens et assurés dans l’espoir que la nostalgie prévaudra et qu’ils attirent suffisamment de fans.

D’un autre côté, des films tels que Mad Max: Fury Road (2015) et Blade Runner 2049 (2017) sont de bons exemples d’Hollywood qui réussit à donner aux franchises des redémarrages en douceur plutôt que le traitement direct de remake. Ces franchises étaient déjà extrêmement populaires, donc continuer l’histoire est une décision plus intelligente que de reproduire l’original.

Pourtant, certains films plus anciens ne tiennent pas la route aujourd’hui et bénéficient de remakes modernes. Les effets datés peuvent nécessiter une mise à jour, ou des films internationaux et des animations classiques doivent être traduits pour s’intégrer dans la société contemporaine. Jetons donc un coup d’œil aux remakes de films qui ont bien fait les choses.