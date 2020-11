10 remakes de films d’horreur à venir en 2021

Vous êtes-vous déjà retrouvé à revoir un film d’horreur classique bien-aimé et à vous dire: «Dieu, j’espère que personne ne touchera jamais à ce film – il est parfait tel qu’il est!»

Eh bien, c’est dommage car plus rien n’est sacré.

2021 se rapproche de plus en plus et avec elle toute une série d’horreurs se métamorphosant et changeant de forme pour révéler leurs nouveaux visages monstrueux.

Si je laisse tomber mon pessimisme très à la marque pendant une seconde, je peux en fait admettre que certains de ces remakes peuvent avoir un potentiel de grandeur. Nous avons de nouvelles choses venant de grands noms de l’horreur, de James Wan à Jordan Peele, et je mentirais si je disais que je n’étais pas au moins un peu excité par ce qu’ils nous réservent.

Certains titres inattendus devraient faire leur réapparition, ainsi que quelques classiques de l’horreur faisant l’objet de relookings depuis longtemps.

Avec quelques grands noms à Hollywood qui attachent actuellement leurs noms à ces redémarrages à venir, ils sont garantis leur juste part d’attention une fois qu’ils se rendent dans les cinémas.

Alors, allons-y et jetons un coup d’œil à 10 remakes d’horreur à venir en 2021.