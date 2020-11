10 remakes de films de science-fiction qui doivent se produire

Il y a tellement de choses sur un remake de film qui semblent souvent inutiles. C’est pourquoi la plupart d’entre eux ont tendance à être décevants, et généralement lorsque vous regardez une nouvelle version mise à jour d’un film établi, vous avez du mal à comprendre pourquoi vous ne devriez pas simplement regarder l’original à la place.

Cependant, il y a eu quelques exemples de succès dans la refonte ou la réimagination d’un film. Des projets tels que True Grit, Scarface, The Fly et d’autres ont tous montré pourquoi l’acte de refaire peut non seulement générer un excellent produit, mais aussi ramener souvent une certaine conscience à l’original.

La science-fiction est un genre qui peut énormément bénéficier de la relecture d’un terrain familier, car dans de nombreux cas, le spectacle visuel fait partie intégrante de ce qui rend les titres si impressionnants. Par conséquent, avoir l’opportunité de voir à nouveau un film mais avec des capacités de réalisation améliorées signifie que nous pouvons voir quelque chose de vraiment mis à jour qui porte le matériau source à un nouveau niveau.

Tous les films présentés dans cet article sont des expériences extraordinaires – pour le meilleur ou pour le pire – et ils méritent une chance de retrouver leur nom sur le marché.