10 rebondissements décevants qui ont aggravé les films

Si elle est exécutée correctement, une torsion de l’intrigue peut laisser un impact sur les spectateurs pour le reste de leur vie. Lorsque nous avons appris la vérité sur Dark Vador ou l’endroit où la planète des singes a vraiment eu lieu, cela ne nous a pas seulement surpris – cela nous a secoués au plus profond de nous. Parce que cette technique de narration a tellement d’impact, il est tentant de faire une grande révélation dans chaque film.

Mais ce n’est pas parce qu’une révélation ou un point culminant surprise est passionnant qu’il est facile à mettre en œuvre. Une mauvaise tournure peut ruiner un film autrement génial et, le plus souvent, c’est exactement ce qui se passe. Une torsion peut être époustouflante mais, si elle est mal gérée, elle peut sembler non créative, prévisible, redondante ou, pire que tout, stupide.

Vous ne pouvez pas simplement retirer le tapis sous nous pour le plaisir. Cela doit avoir du sens. Au lieu d’être époustouflé, une torsion boiteuse peut vous laisser confus ou en colère. Cela peut être tellement absurde que vous pourriez éclater de rire lorsque vous êtes censé être horrifié.

Ces moments peuvent être mémorables mais pas pour la raison voulue par les cinéastes.