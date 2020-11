10 rebondissements de film d’horreur les plus ridicules

QuoiCulture

Depuis l’avènement du genre, le cinéma d’horreur a connu sa juste part de rebondissements choquants. Des révélations hallucinantes de The Sixth Sense et du vendredi 13 aux tournants choquants de Us and The Others, Hollywood est particulièrement douée pour aveugler les amateurs d’horreur sans méfiance.

En cours de route, bien sûr, il y a eu des tentatives pour tromper des publics qui étaient si choquants, si vraiment incroyables, qu’ils ont même frisé le comique. Et nous les aimons pour cela.

Depuis des années maintenant, les cinéastes tentent de se faire remarquer dans la façon dont ils peuvent convaincre les téléspectateurs. Cela ne devrait pas être trop long jusqu’à ce qu’un film révèle que le public aussi a, en fait, été mort tout le temps.

Même lorsqu’ils sont stupides, ils peuvent être extrêmement agréables, et pour ces films, les grands et tout ce qui se trouve entre les deux, nous plongeons dans cette liste pour trouver les délinquants les plus odieux de l’histoire de l’horreur du rebondissement ridicule de l’intrigue.

Oh, et alerte spoiler … duh.