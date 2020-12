10 raisons pour lesquelles The Muppet Christmas Carol est le meilleur film de Noël

Il existe une multitude de films de Noël qui peuvent tous prétendre être la montre la plus appropriée pour la saison des vacances. Des choix évidents comme Elf ou Miracle sur 34th Street, à des prises moins directes de Noël comme It’s a Wonderful Life ou Die Hard, vous avez l’embarras du choix. Mais en réalité, il n’y a qu’un seul gagnant, un seul film garanti pour apporter la joie festive bien nécessaire et réchauffer les coques de votre cœur. C’est, bien sûr, The Muppet Christmas Carol.

L’adaptation musicale de Brian Henson de la nouvelle de Charles Dickens a tout; airs classiques de Noël, contes tendres et – surtout – Kermit the Frog. Cela s’est produit à un moment émotionnel pour l’équipe derrière The Muppets aussi – après la mort du créateur Jim Henson et de l’artiste Richard Hunt – et une profonde affection traverse presque tous les plans, la chaleur trouvant son chemin dans le personnage tordu de Scrooge au fil des minutes. Malgré tous ses atouts, le film est à peine enregistré au box-office. Ce fut un succès modeste, mais il fut quelque peu noyé par les deux autres grandes sorties de 1992 – Home Alone 2: Lost in New York et Aladdin.

Les statistiques à elles seules ne rendent pas justice à ce que le film est devenu un classique des vacances bien-aimé. Maintenant que Noël approche à grands pas, voici dix raisons pour lesquelles The Muppet Christmas Carol reste un favori des fêtes.