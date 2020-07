10 raisons pour lesquelles Benjamin Sisko est le plus grand capitaine de Star Trek

Si vous avez 15 secondes de rechange, je vais en rester là. Benjamin Sisko est le meilleur capitaine de toute l’histoire de Star Trek. Voilà, merci d’être passé.

Si vous avez encore un peu de temps, discutons un peu.

Benjamin Lafayette Sisko, né à la Nouvelle-Orléans en 2332, fils unique de Sarah et Joseph Sisko, serait sans doute la figure culturelle et politique la plus importante de tout le quadrant Alpha. Après une carrière tumultueuse qui l’a vu perdre sa femme et son navire à la bataille de Wolf 359, il a surmonté de sérieuses réticences à propos de Starfleet pour devenir sa figure de proue la plus importante.

Cependant, il existe de nombreuses qualités qui font un grand capitaine, et en effet, les débats font rage sur lui, ou Picard, ou Kirk, ou Janeway, ou même Archer représentent le mieux ce que signifie être assis dans la grande chaise. Bien qu’il existe des arguments solides pour chacun d’eux, lorsqu’ils sont examinés à la fois en tant que commandant et en tant qu’être humain, c’est Sisko qui émerge sans aucun doute au-dessus de tous.

En tant que père, mari, ami, soldat et même émissaire, il est incontesté, mais voyons pourquoi il est également le plus grand capitaine de Star Trek.