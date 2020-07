10 plus grands acteurs devenus réalisateurs

Tous les acteurs, secrètement ou non, veulent diriger. Dans l’industrie cinématographique impitoyable, tout ce que vous pouvez faire pour aller de l’avant est une aubaine, et une fois que vous prenez les décisions, vous êtes prêt pour la vie avec des rôles de film sans fin et personne pour vous dire de faire les choses différemment. Sinon, vous pouvez rester derrière la caméra et exercer un peu de pouvoir sur vos anciens pairs – une proposition tentante.

Ce n’est pas toujours aussi facile que de nombreux artistes l’imaginent. Beaucoup d’acteurs ont fait le saut pour se retrouver accusés de faire des projets de vanité, manquant de l’œil critique nécessaire pour occuper la sellette.

Quand cela se passe bien, cependant, vous pouvez vous retrouver avec une toute nouvelle carrière, qui dépasse parfois vos réalisations en tant qu’artiste. Les critiques aiment un acteur devenu réalisateur et les récompenses sont formidables.

Nous ne regarderons ici que ceux qui ont travaillé principalement en tant qu’acteurs avant de faire la transition, donc Woody Allen ou Orson Welles, dont la vision et / ou l’ego signifiaient qu’ils portaient les deux chapeaux depuis le début, ne seront pas inclus. Ce sont les rares acteurs qui ont décidé qu’ils avaient quelque chose de plus à offrir et qu’ils pouvaient réellement le soutenir.