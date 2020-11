10 plus grandes performances par intérim dans les films de bandes dessinées

Tout acteur a vraiment du pain sur la planche lorsqu’il joue un personnage de bande dessinée. Au lieu de vous soucier simplement de votre public cible au cinéma, vous devez également essayer de capturer la même ambiance de la personne qui a été écrite dans le matériel source pendant des années. Alors que la plupart des acteurs doivent assumer les deux côtés de la pression, ces acteurs rendent le tout facile.

Plutôt que de se recroqueviller devant le matériel exact qui leur est fourni, ces acteurs apportent leur propre flair au rôle qui a même surpris les fans. Des inflexions supplémentaires qu’ils mettent dans leur mouvement, à l’exécution réelle de l’arc de personnage, vous pouvez dire que ce sont des personnes créatives qui ont clairement fait leurs devoirs en termes de ce que leur personnage devrait dire et faire. Bien que certaines de ces performances puissent sembler plus campantes que d’autres, elles semblent toujours trouver le bon équilibre pour les films dans lesquels elles sont, qu’elles soient présentées de manière plus légère ou dramatique.

Avec ces acteurs devant la caméra, vous oubliez que vous regardez une personne qui joue et que vous vous concentrez sur la vie réelle de ce personnage que vous voyez à l’écran.

Même si de nombreux acteurs ont essayé (et échoué) d’adapter ces héros et méchants sur grand écran, ce qui suit est presque l’incarnation exacte de leur personnage.