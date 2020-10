10 planètes les plus meurtrières de Star Wars

La saga Star Wars nous a emmenés dans certains des mondes les plus spectaculaires de la science-fiction, mais tous ne sont pas des lieux de beauté galactiques. Avec des batailles spatiales constantes, des duels au sabre laser brutaux et des chasseurs de primes vicieux, même les planètes uniques de la galaxie ne sont pas des endroits particulièrement sûrs.

Les rebelles les plus infâmes ont bravé ces mondes et les seigneurs Sith les plus redoutés les ont rappelés chez eux. Des missions audacieuses se sont déroulées sur ces avant-postes éloignés, et seuls les plus puissants ont survécu à leurs environnements difficiles.

Des fosses de la mort enflammées aux mondes souterrains mortels, des forêts imprévisibles aux déserts torrides, ce sont les dix planètes les plus meurtrières de Star Wars que vous ne voulez certainement pas visiter.

Cette liste se concentre uniquement sur les émissions de télévision et les films Star Wars, donc pas de média étendu car cela vaut une liste séparée. Nous n’inclurons pas non plus les satellites ou les stations spatiales – même s’ils pourraient être confondus avec des lunes.

Prenez votre fidèle blaster, votre équipement tout-terrain et lisez la suite pour découvrir nos choix pour les ruches d’écume et de méchanceté les plus misérables de toute la galaxie.