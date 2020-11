10 pires performances de l’histoire des films de science-fiction

La science-fiction n’est pas exactement un genre avec ses deux pieds fermement ancrés au sol.

Bien que ce soit exactement son attrait, sa bizarrerie inhérente ne suffit pas à elle seule à remplir les théâtres. Pour cela, la science-fiction dépend des performances solides de ceux qui sont chargés de donner vie à leur histoire particulière, car s’il n’y a rien d’humanisant ou de relatable dans ce que nous regardons, nous avons tendance à perdre tout intérêt assez rapidement.

Oui, la science-fiction concerne souvent une esthétique élégante et futuriste ou des décors CGI impressionnants. Mais à la base, c’est un genre qui tente de cadrer certaines des plus grandes questions existentielles dans un cadre un peu plus éloigné de la maison, ce qui ne fonctionne vraiment que lorsque vous avez un jeu d’acteur de haut niveau pour vraiment vendre les prémisses.

Quand le bon jeu est absent, cependant, tout le film en souffre. Le niveau de visibilité du problème n’a pas toujours d’importance non plus; les acteurs dans des rôles plus petits peuvent faire autant de dégâts à un film avec un mauvais jeu que les stars les mieux notées.

Bien que le mauvais jeu ne ruine pas nécessairement un film, il suffit de laisser une impression durable qui ternit la réputation d’un film, et donc, naturellement, il vaut la peine de compiler les pires contrevenants dans une liste.