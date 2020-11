10 pires films d’horreur One-Liners

Horror est connu pour abriter certains des scénarios de films les plus clichés, ringards et hilarants de l’industrie. Le cinéma indépendant est particulièrement courant dans le genre de l’horreur et l’un des principaux écueils du cinéma indépendant est le manque inhérent de contrôle de la qualité.

Alors que les grands studios de cinéma peuvent souvent être autoritaires et trop axés sur le commerce, le revers de la médaille est une production sans studio pour mettre en œuvre un semblant de contrôle de la qualité. Ainsi, les scénaristes et les réalisateurs ont un contrôle créatif complet, ce qui, comme nous le verrons, n’est pas toujours une bonne chose.

Cependant, ce ne sont pas seulement les horreurs indépendantes qui présentent un dialogue fou. Il y a autant de films d’horreur à gros budget qui revendiquent leurs propres répliques risibles qui ont réussi à dépasser des équipes entières de producteurs et de directeurs de studio.

Bien qu’il soit facile de se moquer des scénarios de films à petit budget comme Birdemic ou Shark Attack 3 qui sont presque terriblement horribles, cette liste va jeter un coup d’œil aux one-liners les plus dingues (au moins un peu) professionnellement réalisés. films d’horreur.

Encore une fois, soulignons quelque peu dans cette phrase!