10 pires choses qu’Eric Cartman ait jamais faites

South Park est une émission de télévision pleine de débauche et d’horreur. Ce qui rend cela encore plus amusant, c’est le fait que les enfants qui jouent les rôles principaux sont incroyablement jeunes. Alors que la plupart des acteurs principaux sont des personnes parfaitement décentes qui glissent parfois, le personnage d’Eric Cartman est une présence absolue du mal.

En dépit d’être un enfant, il est tout à fait terrifiant, et cela en fait l’un des personnages les plus drôles de la télévision. Il fait partie intégrante de l’identité de South Park en tant que spectacle. Il a la réputation d’être mesquin et provocateur, et cela peut être presque entièrement lié à Cartman.

Il a fait des choses horribles dans l’incroyablement long terme de la série. La meilleure chose à propos de presque chacun de ces moments est le fait qu’ils sont le résultat de la nature enfantine et têtue de Cartman. Chacun d’eux est un événement dramatique et totalement égoïste dans la série qui n’existe que comme moyen pour lui d’obtenir ce qu’il veut. Cela fait partie de ce qui rend le personnage si drôle et effrayant.

Cet article présentera de lourds spoilers pour les épisodes discutés.