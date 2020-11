10 petits acteurs qui devraient vraiment faire une pause

Cependant, bien que ces personnes aient certainement bien réussi pour elles-mêmes, elles méritent toutes vraiment de se voir livrer un grand projet qui les amène dans le courant dominant et les amène éventuellement à devenir un nom familier.

Mais il existe une sélection d’acteurs « à la petite époque » qui prouvent que vous pouvez travailler de manière très cohérente et faire une carrière merveilleusement variée pour vous-même. Ces artistes sont des visages connus et probables que le grand public connaît même s’ils ne peuvent pas placer leur nom.

Le cinéma peut être une maîtresse impitoyable, car bien que de nombreux acteurs y mettent tout ce qu’ils ont, ils n’ont pas toujours la chance de recevoir le même soin. Il n’y a qu’un nombre limité de positions au sommet de la montagne, et même les artistes brillants finissent souvent par tomber dans l’obscurité.

Il est très probable que vous ayez regardé quelque chose avec cet acteur décoré, et il est également possible que vous ayez ressenti une reconnaissance de son visage et de sa voix, mais pas suffisamment pour attirer pleinement votre attention. Shea Whigman est la définition de l’acteur «ce type» – c’est-à-dire quelqu’un dont vous ne connaissez pas le nom mais avec qui vous vous sentez familier.

Certains de ses projets les plus notables incluent des films tels que American Hustle, Deathnote et même un rôle dans le Joker extrêmement important. Dans tous ces titres, il apporte une énergie irrésistible qui est à la fois sévère, mais chaleureuse et c’est ainsi qu’il a construit la majorité de sa carrière.

Whigman a souvent tendance à jouer le rôle d’agents de police – du moins dans ses projets les plus notables – et cela ne lui rend peut-être pas service, car la majorité de ses performances finissent par se sentir typées et manquer de variété.

Malgré cela, l’acteur a fait le travail et mérite une grande pause pour montrer ses capacités.