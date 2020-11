10 personnages sous-estimés de Star Wars Legends qui méritent une deuxième chance

L’univers de Star Wars est devenu beaucoup plus petit le 15 avril 2014 après que Disney a acheté Lucasfilm pour 4 milliards de dollars. Disney a sagement décidé de reconfigurer tout l’univers étendu de Star Wars, en qualifiant tout ce qui est en dehors de la continuité du film principal et de l’émission The Clone Wars comme des légendes. Cela signifiait qu’ils ont pu nettoyer l’ardoise et créer un nouvel univers étendu, nettement moins alambiqué.

Des dizaines d’histoires et des centaines de personnages ont soudainement crié de terreur et ont été soudainement réduits au silence alors qu’ils étaient effacés du canon.

Des personnages populaires tels que le grand amiral Thrawn ont depuis réapparu, trouvant leur chemin dans le nouveau canon de Star Wars de différentes manières. Cependant, d’autres – comme le clone diabolique de Luke Skywalker « Luuke » – sont probablement mieux laissés flottant dans le vide de l’espace.

Certains des meilleurs contenus, personnages et histoires de Star Wars résident toujours dans Legends. Avec une renaissance de Star Wars en cours, le moment serait plus propice que jamais pour s’inspirer encore plus de l’ancien canon et réinventer certains de ses héros et méchants les plus sous-estimés …