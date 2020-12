10 personnages qui ont été massivement améliorés dans les suites

Il est rare qu’une suite améliore la formule originale d’un film. Trop souvent, les franchises de films sont étirées dans une histoire à une note, avec des personnages et des intrigues souffrant d’être roulés minces et croustillants afin que les studios puissent remplir leurs poches avec un nom populaire. En fait, ils sont si souvent inutiles et désagréables qu’ils sont définis par l’horrible séquelle de la maladie – un fléau de l’industrie qui a des franchises qui fuient de manière incontrôlable toutes sortes de conneries simplement parce que … elles le peuvent, vraiment.

Cependant, lorsque les suites font bien les choses, ce sont parmi les meilleurs films du marché. Redonner vie à de vieilles histoires et leur donner une nouvelle direction peut être l’un des aspects les plus gratifiants du cinéma, et revitaliser des personnages que nous pouvons ensuite voir grandir et se développer est une chose unique à voir.

Le retour des personnages pour les suites laisse plus de temps pour approfondir et développer leurs histoires établies avec un excellent effet – car certains des meilleurs arcs surviennent lorsque les films ont déjà une base de personnage sur laquelle s’appuyer. Qu’il s’agisse de résoudre de vieux problèmes ou de doubler l’impressionnant, ce sont quelques-uns des meilleurs personnages qui prouvent vraiment le dicton classique: la deuxième fois, c’est le charme …