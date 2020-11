10 personnages de Star Wars gaspillés qui méritaient mieux

Avec neuf films couvrant 42 ans, la franchise Star Wars a vu plus que sa juste part de personnages mémorables. Même dans le cas de ceux qui n’ont jamais été exposés à la saga légendaire, Luke Skywalker, Dark Vader et Yoda sont des noms dont ils auront sans doute entendu parler. Et à juste titre!

D’un autre côté, la mémorisation ne garantit pas toujours un arc d’histoire satisfaisant pour un personnage – en particulier dans Star Wars.

Certains personnages persistent dans nos esprits pour toutes les mauvaises raisons, puis continuent à dépasser sérieusement leur accueil. D’autres, quant à eux, sont construits pour avoir un si grand potentiel, seulement pour que leurs rôles dans la série soient terminés en un clin d’œil ou étirés si finement que vous vous demandez à quoi bon les inclure.

Et cela ne s’applique pas uniquement aux personnages mineurs. Certains personnages de Star Wars ont beaucoup de temps sous les projecteurs et se sentent encore gaspillés dans le grand schéma des choses. Si ces personnages avaient reçu l’attention qu’ils méritaient, les films Star Wars tels que nous les connaissons auraient peut-être été très différents …