10 personnages de films qui ont subi des morts brutales sans raison

Lionsgate

Une grande mort cinématographique peut être la cerise sur le gâteau pour un film ou un personnage déjà formidable – faites-le bien et vous les cimenterez à jamais dans l’histoire du cinéma, mais le calculez mal et l’infamie peut à la place s’ensuivre.

Maintenant, il n’y a rien de mal à une scène de mort brutale si elle se sent justifiée ou appropriée: peu de gens auront des scrupules à ce qu’un méchant d’un ** trou soit brutalement démonté pour ses méfaits, par exemple.

Et de même, il y a des moments où le héros peut mourir d’une mort sombre et il se sent tout à fait juste: prenez le Sgt. Howie (Edward Woodward) étant brûlé vif à la fin de The Wicker Man, ou Tony Stark (Robert Downey Jr.) annihilant son corps pour sauver l’univers dans Avengers: Fin de partie.

Mais parfois, le public se sentira vraiment nauséeux et dégoûté par la disparition inutilement méchante d’un personnage, soit le résultat de cinéastes qui n’ont pas correctement jugé le ton de leur travail, soit de ceux qui se sont mis en quatre pour laisser le public perturbé et consterné. .

À cette fin, certains de ces décès bénéficient absolument à leurs films de manière spectaculaire, tandis que d’autres peuvent bien avoir rencontré des problèmes pour de mauvaises raisons.

Quoi qu’il en soit, ces personnages ont tous été envoyés d’une manière bien plus difficile qu’ils ne le méritaient ou à peu près à tout le monde ne s’y attendait …