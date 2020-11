10 personnages de films les plus détestés de l’histoire récente

Le cinéma, comme tant d’autres formes d’art, est un médium intrinsèquement subjectif et, en tant que tel, un film peut être une expérience extrêmement émotive et évocatrice pour un public. Bien que le vieil adage existe toujours dans l’esprit de tant de cinéphiles de « ils ne les font pas comme avant », cela n’est pas nécessairement fondé sur une vérité car les films modernes peuvent être tout aussi capables, et même adeptes, à évoquant l’émotion d’un public – peu importe l’émotion.

Une grande partie de cela peut être attribuée aux personnages qui existent dans les domaines du cinéma, car le médium nous permet d’être au courant de toutes sortes de personnages que nous ne rencontrerions pas nécessairement dans notre vie quotidienne. Que ce soit par le design ou la malchance, un acteur incarnant un personnage peut susciter une colère dans un public dont peu d’autres formes d’art sont capables.

Des méchants maniaques aux véritables faux pas, il y a tellement de personnages de films modernes qui ont laissé le public avec un goût amer dans la bouche que, pour le meilleur ou pour le pire, ils ne peuvent tout simplement pas s’empêcher de partager avec quiconque veut écouter. . Un personnage vraiment répréhensible peut vivre plus longtemps dans la mémoire que même le plus galant des héros et le cinéma moderne n’a pas hésité à évoquer des cibles de choix pour la haine des cinéphiles.