10 personnages de films emblématiques avec une continuité INSANE

Certaines franchises font des efforts incroyables pour s’assurer que leur continuité est parfaite, ce qui conduit à des gains incroyables pour les fans lorsque les détails sont rapportés pour des rebondissements et des fins surprises. Cependant, beaucoup sont moins fastidieux, surtout si les suites sont écrites ou produites par différentes personnes, ou si les films sont redémarrés pour servir la «vision» de l’histoire d’un nouveau réalisateur.

Beaucoup de films de cette liste ont essayé d’aller dans une direction créative, puis se sont écrits dans un coin. Donc, soit avoir dérangé la chronologie pour résoudre les problèmes, soit abandonné complètement et redémarré toute la série, ignorant la continuité précédente.

Les retombées télévisuelles sont un autre facteur qui peut créer des problèmes, car elles sont souvent conçues pour donner une nouvelle perspective sur une histoire et impliquent généralement une équipe de production et des acteurs différents. Ils se déroulent également fréquemment à l’ère moderne, de sorte que les récits des films originaux (ou des livres dans certains cas) doivent être mis à jour pour être accessibles à un public moderne et inclure des mises à jour technologiques.

Essayons de démêler le réseau des chronologies de continuité de certains des personnages de films les plus offensants …