10 personnages de films d’animation les plus ennuyeux

Le médium de l’animation a toujours eu un sentiment sain et créatif. Même quand ça ne va pas bien, il y a toujours un sens de la créativité et du travail qui ont été nécessaires pour produire le projet. Dans les films petits et grands, il y a beaucoup de charme, mais parfois beaucoup de problèmes.

Être conçu presque entièrement pour les enfants signifie que de nombreux créateurs choisissent d’employer des personnages de bandes dessinées en relief. Il y a eu de forts exemples de ce travail comme The Chicken de Moana ou Phil d’Hercules. Ces personnages continuent à rendre le film d’autant plus unique et adorable. Cependant, parfois, cela échoue non seulement, mais crée des personnages si ennuyeux qu’ils deviennent préjudiciables au film lui-même.

Dans certains cas, ils sont trop énergiques et irritants. À d’autres moments, ils ne rentrent tout simplement pas dans le monde du film et rendent donc leur présence totalement inatteignable. C’est horrible de voir un film prometteur ruiné par la présence constante et irritante d’un personnage que personne ne veut voir. C’était le cas – ou presque – avec les dix suivants.