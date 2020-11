10 performances brillantes piégées dans des films récents terribles

KARTELL miroir sur pied et mural ONLY ME (Blanc brillant - Teinté dans la masse PMMA)

La nouvelle collection de miroirs signée Philippe Starck fait entrer dans le catalogue Kartell le premier miroir de terre, décliné en trois versions – cadre noir ou blanc opaque ou cadre transparent – de 80 x 180 cm de dimension.L 80 cmP 10 cmH 180 cm