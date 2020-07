10 oeufs de Pâques de jeu vidéo qui ont pris sérieusement la pisse

Il y a un sentiment de satisfaction suprême à chaque fois que vous découvrez un secret de jeu vidéo. Il peut être aussi grand qu’un coffre-fort contenant tous les jouets et objets des développeurs, comme dans les jeux Fallout, ou il peut être aussi petit qu’un message d’anniversaire secret d’un mari à sa femme dans Halo 3. Quel que soit le secret réel, on dirait que le rideau a été légèrement levé et que vous avez rejoint un groupe sélectionné de clins d’œil et hoche la tête avec les développeurs eux-mêmes.

Sauf attendez. Qu’est-ce que c’est ça? Un autre secret? Eh bien, regardons ce que ça dit?

Oh.

Ça me dit d’insérer mon propre poing dans mon … eh bien je suis sûr que c’était juste une faute de frappe? Malheureusement, c’est le cas dans une quantité surprenante de jeux vidéo, où même nos titres les plus aimés nous moqueront sans relâche du joueur pour chercher dans des endroits où nous ne devrions pas, faire des choses que les développeurs ne veulent pas que nous fassions, et parfois juste pour jouer au jeu!

Jetons donc un coup d’œil aux moments où les jeux vidéo ont cessé de nous donner le coup de pouce pour trouver leurs secrets et l’ont changé avec un majeur …

Article adapté de notre chaîne Youtube, que vous pouvez regarder ici!