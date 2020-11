10 nouvelles révélations énormes sur les reprises de Zack Snyder

Récemment, Zack Snyder a pris en charge des reprises surprises pour sa coupe de Justice League, une surprise lorsqu’il a été précédemment affirmé qu’il n’y aurait pas de photographie supplémentaire pour le film. Un certain nombre de membres de la distribution A-List auraient participé, alors qu’il semble que de nouveaux visages aient également été ajoutés au « Snyder Cut » avant son arrivée sur HBO Max l’année prochaine.

Avec une nouvelle bande-annonce confirmée pour faire ses débuts à l’anniversaire de la sortie en salle de Justice League (17 novembre), Snyder a récemment participé à quelques interviews et a révélé de nombreux détails sur ce qu’impliquaient exactement ses reprises.

Le cinéaste n’est jamais du genre à hésiter à partager de grandes mises à jour avec les fans (que Warner Bros. l’aime ou non), et il a maintenant pesé sur tout, du nouveau look Joker de Jared Leto à la raison pour laquelle il a accepté de terminer le film, et même combien de minutes de nouvelles images ces reprises ont ajoutées.

Il y a beaucoup à déballer ici, et Snyder pèse même sur les plans de suite possibles; clairement, c’est une histoire qu’il veut clairement finir sur toute la ligne, alors préparez-vous pour que #ReleaseTheSnyderCutSequel commence à dominer les médias sociaux assez tôt. En attendant, continuez à lire pour ces dernières mises à jour …