10 nouveaux détails majeurs révélés sur le film Marvel

Hier soir, Disney a organisé un panel virtuel Comic-Con @ Home pour The New Mutants. Le film a été tourné en 2017 avant de recevoir une date de sortie en avril 2018. Malheureusement, les plans de reprise des prises de vue ont entraîné son report, et la fusion ultérieure Disney / Fox l’a poussé encore plus loin dans le calendrier. Puis, tout comme il semblait qu’il arriverait enfin dans les cinémas, les événements mondiaux actuels ont encore changé les choses.

Maintenant, l’adaptation de Marvel Comics est potentiellement dans quelques semaines, et une combinaison de ce panel de dernière minute et d’une série d’entretiens avec les acteurs et l’équipe a donné lieu à une tonne de nouveaux détails.

De la vérité derrière ces reprises aux plans pour des personnages qui ont été coupés aux préoccupations budgétaires, et même à la trilogie qui était en cours de développement avant que Marvel Studios ne récupère les droits sur les X-Men, le voyage rocailleux auquel ces mutants ont été confrontés pour atteindre le grand écran est un indéniablement fascinant.

Tout cela et bien plus encore est abordé ici, y compris des éclaircissements sur ces rapports récents selon lesquels Disney a réussi à trouver un moyen d’envoyer les nouveaux mutants directement à Disney +. Quoi que l’avenir nous réserve, cependant, le studio essaie clairement de susciter à nouveau les fans si ce dernier vidage d’informations est une indication …