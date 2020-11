10 nouveaux détails majeurs révélés sur le film Marvel

Black Widow devait sortir dans les cinémas en mai dernier, mais les événements mondiaux actuels l’ont vu glisser dans le calendrier des sorties au début du mois. Inutile de dire que cela ne s’est pas non plus produit, et Marvel Studios l’a maintenant inscrit pour le 7 mai 2021 (ce qui signifie que les fans de Marvel Cinematic Universe auront dû attendre plus d’un an pour voir cette histoire dérivée).

Récemment, Titan Books a publié le livre « Official Movie Special » pour Black Widow et il est rempli de nouveaux détails sur la première aventure de la phase 4.

Ici, vous trouverez un aperçu des plus grandes révélations, y compris de nouvelles informations sur des personnages comme Yelena Belova, Taskmaster, le général « Thunderbolt » Ross, Rick Mason, Dreykov et bien d’autres. Cela vient des commentaires d’acteurs allant de Scarlett Johansson à Ray Winstone et David Harbour, et ils n’ont pas hésité à révéler des détails de l’intrigue inédits sur Black Widow.

En plus de grands indices sur la véritable identité de Taskmaster, vous trouverez de grandes mises à jour sur les raisons pour lesquelles Marvel Studios a choisi de raconter cette histoire après la disparition de Black Widow dans Avengers: Fin de partie et même qui sont les vrais méchants alors que Natasha Romanoff se retrouve en fuite. Ross et les veuves de la salle rouge.

Attention, certains SPOILERS pour le film suivent …