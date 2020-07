10 nouveaux détails de parcelle de fuite à connaître

La réalisatrice de Old Guard, Gina Prince-Bythewood, était autrefois attachée à la tête de Silver & Black pour Sony Pictures, un film dérivé de Spider-Man de style Venom tournant autour de Silver Sable et Black Cat. Les deux personnages sont surtout connus pour leurs aventures avec le robot d’exploration, bien qu’ils aient également eu leur juste part d’aventures en solo, et les voir en équipe aurait été très amusant.

Bien que Prince-Bythewood ait proposé des costumes, des décors et même une liste d’actrices adaptées aux rôles de Silver Sablinova et Felicia Hardy, Sony a décidé de diviser le film en deux sorties en solo, bien qu’il n’y ait eu aucune mise à jour récente à ce sujet, et ça commence à se sentir comme ils ont été perdus dans le mélange.

Après tout, le SPUMC (l’univers des personnages Marvel de Sony Pictures) a Venom: Let There Be Carnage et Morbius en route en 2021, tandis qu’un récent accord avec Marvel Studios signifie que Spider-Man peut commencer à apparaître dans ces retombées adjacentes au MCU. Cela signifie probablement que ces héros ont été mis en veilleuse, mais du côté positif, une grande partie de l’intrigue du film a maintenant fui en ligne!

Entre l’implication de personnages de Spider-Man comme Norman Osborn et le Scorpion à ce qui a conduit Silver Sable et Black Cat à s’associer en premier lieu, il est juste de dire que les fans ont raté un régal avec celui-ci …