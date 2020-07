10 morts dans des films de science-fiction que personne n’a vu venir

Il n’y a rien de tel qu’une mort choquante pour vraiment monter la barre d’un film de science-fiction.

Qu’il s’agisse d’un blockbuster relativement familial qui a évité le gore explicite jusqu’à ce moment charnière ou d’un hybride d’horreur de science-fiction sanglant qui a l’intention de mettre en place ses enjeux de la manière la plus brutalement claire imaginable, un film de science-fiction peut sérieusement augmenter sa tension en réaliser une scène de mort inattendue.

Peu de téléspectateurs vont voir le classique Alien de Ridley Scott en 1979 s’attendaient à ce que la plus grande star du film, John Hurt, soit de la viande morte dans la première heure du film, ni à quel point sa disparition inattendue serait horrible. Pendant ce temps, quiconque regardait la vie de 2017 ne s’attendait probablement pas à voir …

Eh bien, celui-ci est un peu plus récent, alors évitons d’ajouter des spoilers supplémentaires à un article qui répertorie déjà des décès choquants.

Des films de genre par ailleurs modestes qui ont entraîné une disparition scandaleusement explicite aux entrées les plus difficiles que la science-fiction a à offrir, voici notre récapitulatif des morts les plus inattendues et les plus brutales que le genre de science-fiction ait jamais réussies. Vous ne les avez pas vu venir!