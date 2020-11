10 monstres de cinéma tous joués par le même acteur

Il y a une nouvelle icône de l’horreur et vous ne connaissez probablement même pas son nom. Pourtant, malgré cela, vous l’auriez vu plus d’une fois au cours de la dernière décennie. Pas depuis le grand «Homme aux mille visages» Lon Chaney, nous n’avons vu un acteur jouer des monstres de cinéma sans effort et avec autant de vigueur. Son nom, Javier Botet.

Né en 1977, Javier Botet est un acteur espagnol avec une filmographie toujours croissante dans le monde du cinéma d’horreur. Bien qu’il ait été diagnostiqué avec le syndrome de Marfan à un jeune âge, Botet a utilisé sa grande silhouette et son hypermobilité pour jouer un certain nombre de rôles inoubliables qui ont effrayé le public du monde entier. Comme un véritable interprète, Botet a profité de sa physicalité, transformant ce qui pourrait être perçu comme un obstacle en une force unique que peu d’autres peuvent imiter.

Ce qui en résulte est un acteur improbable qui devient une star de cinéma d’horreur, rampant et se faufilant sur l’écran, le tout dans le but de nous faire peur. Le plus souvent, il a réussi, mais pas à cause de son état, mais parce qu’il est un artiste formidable. Vous avez vu les films dans lesquels il est, vous avez vu les monstres auxquels il a joué, et maintenant vous vous souviendrez de son nom.