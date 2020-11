10 moments Star Wars les plus interrompus

Peu de propriétés ont une base de fans aussi passionnée et informée que la franchise Star Wars.

Qu’il s’agisse des affaires standard des films, des royaumes de la télévision, des nombreux titres de bandes dessinées, du canon de l’univers élargi de romans, des jeux vidéo, peu importe, Star Wars a certains des fans les plus acharnés et les plus dévorants imaginables. Si la connaissance est le pouvoir, une bonne partie des amoureux de Star Wars ont suffisamment de pouvoir pour égaler le plus dominant des Jedi ou le redoutable des Sith.

Avec un public qui cherche à dévorer chaque centimètre de détail devant eux, il n’est donc pas surprenant que la série cinématographique Star Wars ait plus que sa juste part de scènes qui ont été mises en pause et analysées en profondeur. Pour de nombreuses raisons, il s’agit d’une saga qui comporte des moments qu’il suffit d’arrêter et d’explorer plus en détail.

Jetant un coup d’œil à la saga Skywalker Saga standard de neuf films et au-delà, voici les dix moments les plus interrompus de l’histoire de Star Wars. Et pour ceux qui se demandent, oui, il y a bien plus à cela que simplement Carrie Fisher en bikini doré.