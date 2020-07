10 moments exacts où nous savions que les personnages de films étaient condamnés à mourir

Sortie de Sony Pictures

Il va sans dire que l’horreur est construite autour de regarder des personnages se faire défoncer de manière horrible, mais tous les genres, de la comédie au crime, comprennent le pouvoir d’une vraiment bonne séquence de mort.

Souvent, quand il s’agit de livrer l’un de ces produits, c’est le plus surprenant, mieux c’est. Après tout, tout le monde se souvient du cocktail volatile de choc et de désespoir qu’ils ont ressenti en regardant le flic infiltré de Leonardo DiCaprio se faire coiffer sans cérémonie dans The Departed, ou avoir été aveuglé lorsque Drew Barrymore a quitté Scream dans l’intro alors qu’il était la star la plus populaire.

Cependant, malgré leurs efforts, les films ne sont pas toujours parfaits pour cacher le destin de leurs personnages. Souvent, que ce soit une préfiguration un peu trop évidente, des tropes de cinéma clichés qui ont levé la tête ou simplement une allusion intentionnelle laissée par les cinéastes, le public peut parfois identifier le moment exact où il a réalisé qu’un personnage était voué à mourir.

Cela n’enlève pas toujours le drame de la scène finale, mais tous les films suivants ont présenté un moment spécifique qui a télégraphié une disparition à venir.