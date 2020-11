10 moments emblématiques de films de bandes dessinées qui ont été totalement improvisés

Depuis le début du siècle, les films de bandes dessinées sont devenus la force motrice du box-office hollywoodien. Des films de super-héros aux adaptations de romans graphiques granuleux, il existe une abondance écrasante de culture de la bande dessinée dans le cinéma grand public.

La majorité de ces films vivent longtemps dans la mémoire grâce en grande partie à des moments scénarisés emblématiques. De l’adieu de Hugh Jackman en tant que Wolverine à la charge de Wonder Woman à travers No Man’s Land, les films de bandes dessinées sont devenus une partie inspirante de la société.

Pour un acteur, décrocher l’un de ces rôles peut lui fournir une plateforme monumentale. Cette performance pourrait déterminer leur carrière et leur assurer une mémoire durable en tant que personnage emblématique. On se souviendra toujours de Robert Downey Jr. comme d’Iron Man, et l’héritage de Heath Ledger est défini par le Joker.

Mais parfois, ces acteurs doivent faire plus que simplement représenter un personnage. Ils ont besoin de vivre et de respirer à chaque seconde en tant que personnage. Cela leur permet d’avoir des idées qui vont au-delà du scénario et, comme détaillé dans cette liste, de créer des moments improvisés qui remplacent tout ce qu’un écrivain pourrait imaginer.