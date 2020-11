10 moments de lutte brillants clairement inspirés des films emblématiques

«Brillant» est un terme largement subjectif. Il y a un consensus sur le fait qu’il fait référence à quelque chose d’extraordinaire ou de génie. Cependant, c’est une sorte de « œil du spectateur » dans le monde farfelu de la lutte professionnelle, en particulier lors de l’incorporation des succès de divertissement grand public dans le produit.

Les mastodontes de lutte comme Vince McMahon pourraient faire valoir que le travail d’une superstar est de mettre des sourires sur les visages, mais en réalité, c’est de mettre de l’argent dans les portefeuilles, en particulier le sien. Les promoteurs comme lui ont intérêt à attirer autant que possible l’attention de leurs entreprises. Par conséquent, il n’est pas surprenant qu’ils veuillent trouver un moyen de chevaucher les queues d’autres entreprises de divertissement à succès, telles que les superproductions hollywoodiennes.

La façon dont les films à succès et la lutte sont souvent juxtaposés, en revanche, illustre la différence entre ce que les fans à la maison considèrent comme brillant et ce que les promoteurs et les équipes de création considèrent comme un si bon shi *. Parfois, ces visions du monde se rejoignent d’une manière qui rend les entreprises de lutte et leurs fans heureux, comme on le voit dans l’édition 2020 Halloween Havoc de NXT. Mais le plus souvent, les fans pensent qu’il y a eu un énorme manque de jugement de la part de leur compagnie de lutte de choix.