10 moments de cinéma énormes qui n’avaient pas d’importance du tout

Il y a beaucoup de choses qui entrent dans la réalisation d’un film. Bien que le réalisateur ait tendance à se tailler la part du lion du crédit – ou du blâme – pour leur résultat, le cinéma est une véritable entreprise de collaboration, l’effort combiné de littéralement des centaines de professionnels talentueux.

C’est pourquoi il est déconcertant que des erreurs flagrantes dans la continuité narrative se retrouvent réellement dans le film fini. Il doit y avoir une douzaine de personnes ou plus à chacune des trois étapes – pré-production, production et post-production – avec à la fois le savoir-faire et le pouvoir de faire demi-tour et de dire: minute. Cela ne fait aucun sens. »

Pourtant, malgré cela, des gaffes et des gaffes dans la narration de base continuent d’apparaître dans les films coûtant des dizaines, voire des centaines de millions de dollars. Ici, l’exemple sur lequel nous nous concentrons est le squib humide: le moment du film de feu d’artifice qui est introduit avec une fanfare explosive … seulement pour s’éteindre lorsque le récit principal du film passe à l’ignorer complètement.

Qu’il s’agisse d’un tournant dramatique crucial sur lequel le film se retourne ensuite, d’un décor épique qui est immédiatement invalidé par ce qui vient ensuite ou d’une pierre de touche émotionnelle vitale qui se perd dans le mélange – parlons des immenses moments du film qui n’avaient pas d’importance dans le moindre.