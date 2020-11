10 meilleurs sites de positivité qui rendront votre journée plus heureuse

Nous sommes déterminés à ne pas laisser les gros titres négatifs voler la vedette. Nous avons tous entendu parler du nettoyage des médias sociaux, avez-vous pensé à un nettoyage des nouvelles? Nos matins se sentent beaucoup plus heureux depuis que nous les avons ajoutés à notre fil d’actualité. Nous adorons commencer la journée informés, mieux encore la commencer avec le sourire aussi.

1. Happy Ali News

La dernière offre d’actualité positive à lancer est un site d’actualités numériques contemporain sérieusement bonne nouvelle mondiale. Ils ont pour mission d’illuminer vos matins et de s’assurer que les bonnes nouvelles l’emportent sur les mauvaises. Le contenu Happy Ali va au-delà des affaires courantes, ils ont une solide liste d’écrivains, y compris la célèbre chef Lyndey Milan pour vous apporter des plats appétissants, Catherine Marshall pour inspirer votre santé, des nouvelles du journaliste primé Michael Sheather, ainsi que des sections édifiantes sur le bien-être. , les voyages et l’environnement. Et, il est co-édité par l’éditeur de Women Love Tech Robyn Foyster avec le journaliste suisse Sooni Gander.

Robyn Foyster, Editeur et propriétaire de Women Love Tech et co-éditeur de www.Happy-Ali.com

Le fondateur et PDG, Arthur Koeman, estime que lire des nouvelles positives peut créer une vie plus heureuse.

«Les nouvelles positives fonctionnent comme des médicaments pour un esprit et un corps plus sains. J’ai été inspiré de créer Happy Ali pour tous ceux qui sont affligés par la diffusion quotidienne de nouvelles décourageantes – nous avons besoin que les bonnes nouvelles l’emportent sur les mauvaises. Le fondateur de Happy Ali Arthur Koeman

Vous pouvez vous abonner pour seulement 12 USD par an: cliquez sur ce lien: https://www.happy-ali.com/checkout/

Les bonnes nouvelles du Huffington Post

La bonne nouvelle d’Arianna Huffington est une bouffée d’air frais. Des histoires locales de héros de la communauté et une énorme dose d’animaux mignons, aux projets de passion d’entrepreneurs et aux célébrités qui font de grandes choses. Rehausseur d’humeur garanti.

3. Good News Network

Les informations sont conçues pour être «un antidote au barrage de négativité vécu dans les médias grand public», et c’est exactement ce qu’ils font. Leurs histoires confirment ce que nous croyons déjà: les bonnes nouvelles elles-mêmes ne sont pas rares; la diffusion de celui-ci est. Idéal pour les histoires de famille de la ville natale aussi, car ils invitent à de bonnes nouvelles.

4. Actualités Soul Talk

Une marque d’actualités et de médias créée pour publier des histoires positives et stimulantes du monde entier sur la santé, les affaires, la technologie et la science. Ils ont notamment une section de nouvelles sur les femmes inspirantes et une autre qui couvre les réalisations exceptionnelles des enfants et des jeunes passionnés – une excellente publication pour encourager vos jeunes à commencer à s’engager dans les affaires courantes.

5. Bon

« Pour les gens intéressés. » Articles sur la planète, l’innovation, la culture, le design, les villes et la politique. La sortie de presse sœur d’Upworthy qui raconte les histoires importantes qui comptent, plus sérieuses que les autres, mais toujours avec une perspective positive.

6. 1000 choses impressionnantes

Un blog de Neil Pasricha, qui a commencé à documenter les petites joies de la vie comme thérapie lorsque son mariage s’est effondré et que son meilleur ami s’est suicidé. Il a choisi une chose géniale à écrire tous les jours et il continue! Une lecture vraiment amusante qui vous ouvre les yeux sur de délicieux moments quotidiens.

7. Upworthy

Un site de nouvelles positives populaire pour des histoires à partager. Une mine d’histoires inspirantes et heureuses de héros locaux, de rires de famille et de mèmes viraux. Suivez-les pour de grandes histoires positives et relatables qui nous rappellent notre humanité commune.

8. The Happy Broadcast

Une bonne nouvelle qui publie des mouvements positifs à travers le monde, comme l’équipe nationale de football du Brésil qui se consacre à payer ses joueuses autant que ses joueurs masculins, et une ville de Finlande qui offre gratuitement des gâteaux et des jetons de transport aux citoyens qui réduisent leurs émissions de carbone. Le bonus: un illustrateur heureux conçoit et dessine un dessin animé spécial pour chaque article.

9. Le journal heureux

Conçu pour célébrer tout ce qui est bon dans le monde et pour célébrer des gens merveilleux! Il est disponible sous forme d’abonnement imprimé avec des nouvelles mondiales ainsi qu’une section dédiée aux héros du quotidien. Un excellent rappel de toutes les choses dont nous sommes heureux et de superbes illustrations colorées tout au long.

10. Positive News UK

«Le magazine du bon journalisme sur les bonnes choses qui se passent». C’est une société de médias dédiée à la qualité et à des reportages indépendants sur ce qui se passe dans le monde. Bien qu’ils soient basés au Royaume-Uni, ils livrent des articles sur l’actualité mondiale et ont de grandes sections spécifiquement pour l’économie et la société.