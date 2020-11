10 meilleurs personnages de Sons Of Anarchy qui n’apparaissent que dans un épisode

Compte tenu de la nature brutale de la saga Hamlet-on-Harleys de Kurt Sutter, « Sons of Anarchy », il est assez compréhensible que vous ne vouliez pas y rester particulièrement longtemps. Avec les cartels de la drogue, les gangs de rue rivaux et les périls grandioses de la route ouverte qui se déroulent devant eux, les personnages qui habitent Charming (et Santo Padre, pour brancher le nouveau spin-off « Mayans MC ») sont soit rapides, morts ou très chanceux.

Il y a sept saisons de drame de fraternité et de famille, où l’écusson que vous portez est la chose la plus importante dans votre vie et votre loyauté envers le club passe avant tout. Sept saisons d’augmentation du nombre de corps, d’offres désespérées et de vapeurs de moteur, sept saisons de sang, de sueur et d’huile. Pour ceux qui touchent brièvement à ce monde, rien ne garantit que votre contact avec la vie du hors-la-loi vous laissera indemne.

Alors, qu’il s’agisse d’intérêts amoureux éphémères, d’éclairs cruciaux dans la trame de fond de quelqu’un ou simplement d’un cascadeur amusant, voici les dix meilleurs personnages qui n’ont eu qu’une seule apparition dans Sons of Anarchy. Voyez si vous êtes d’accord ou voyez si vous pensez qu’il manque quelqu’un.