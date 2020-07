10 meilleurs nouveaux jeux Android à partir de juillet 2020!

Il semble que les jeux Android deviennent de plus en plus gros et meilleurs chaque mois, et il y a toujours une multitude de nouveaux titres à venir sur Google Play. Que vous soyez un joueur occasionnel ou que vous vouliez quelque chose avec un peu plus de viande sur les os, il y a généralement un jeu qui sort pour tous les goûts. Certains mois sont meilleurs que d’autres, mais il y a généralement au moins un nouveau jeu génial sur mobile chaque mois. Jetons un coup d’œil aux meilleurs nouveaux jeux Android du mois dernier! Vous pouvez regarder les vidéos sur YouTube des mois précédents en cliquant ici! Vous pouvez également consulter nos choix pour les meilleurs nouveaux jeux Android pour 2019 dans la vidéo ci-dessus!

Le jeu de la vie 2

Prix: 3,99 $ avec achats intégrés

The Game of Life 2 est une suite de jeu mobile au jeu de société classique. Cette version du jeu propose des options améliorées et modernisées par rapport à l’original, ainsi que des éléments de jeu supplémentaires. Les diverses permutations aboutissent à des milliers de résultats potentiels. Certaines des autres fonctionnalités du jeu incluent le multijoueur en ligne, un mode solo et un mode multijoueur local pass-and-play. Le jeu coûte 3,99 $ sans publicité. Vous pouvez vous inscrire au pass saisonnier en option, mais il est entièrement facultatif. Une fois que vous avez acheté le jeu, vous avez le jeu.

Hatsune Miku – Tap Wonder

Prix: Libre de jouer

Hatsune Miku – Tap Wonder est un jeu de claquettes inactif mettant en vedette le vocaloid le plus populaire du Japon. À la base, ce n’est qu’un tapper inactif standard. Vous ouvrez le jeu, appuyez sur un tas et utilisez les gains pour obtenir diverses améliorations. Il présente la musique de Hatsune Miku, donc c’est un petit jeu décent pour les fans de sa musique. Les joueurs peuvent également habiller Hatsune Miku, débloquer divers personnages de soutien et concevoir la zone de scène à votre goût. Il ne joue pas les plus grands succès et ce n’est pas le jeu de rythme que nous espérions tous, mais c’est un petit tueur de temps amusant de toute façon.

Layton: Unwound Future en HD

Prix: 13,99 $

Layton: Unwound Future en HD est le dernier port mobile de la série Professor Layton. Il rejoint quatre ou cinq autres jeux de la série sur mobile. La franchise Professor Layton est une série de jeux d’aventure mystérieux. Dans celui-ci, Layton reçoit une lettre de son meurtrier, mais dix ans plus tard. Le jeu contient plus de 200 puzzles, divers mini-jeux et un support de jeu hors ligne. C’est techniquement le troisième jeu de la série. C’est aussi un peu cher à 13,99 $. Cependant, il s’agit d’un port fidèle depuis l’époque de la console portable du jeu et il n’y a pas de publicités ou d’achats intégrés pour gâcher les choses.

One-Punch Man: Road to Hero 2.0

Prix: Libre de jouer

One-Punch Man: Road to Hero 2.0 est un jeu de collection de cartes de style inactif avec des éléments de RPG mobiles. Le jeu propose une variété de modes de jeu, y compris un mode histoire, un PvP en ligne, un mode d’essai extrême et quelques mini-jeux supplémentaires. Cependant, le principe de base est la gacha classique. Vous collectez des héros via des cartes et les améliorez pour être plus puissants. Certes, celui-ci est un peu plus lent que la plupart des joueurs gratuits et le système énergétique est un peu restrictif. Pourtant, le jeu est par ailleurs assez amusant et nous espérons que les développeurs équilibreront ces autres éléments dans les futures mises à jour.

Outsider: après la vie

Prix: 3,99 $

Outsider: After Life est un jeu d’aventure mystérieux avec des éléments de puzzle. Les joueurs résolvent diverses énigmes en débloquant de nouveaux morceaux de l’histoire. Le jeu a une sensation résolument rétro, mais pas de manière désagréable. Il y a beaucoup d’énigmes et la mécanique est assez simple. Le seul vrai inconvénient est les instructions vagues pour les énigmes. C’est aussi un jeu plus court, alors ne vous attendez pas à jouer à celui-ci pendant une durée exceptionnelle. Il coûte 3,99 $ sans achats ni annonces dans l’application. Vous pouvez également le récupérer gratuitement avec Google Play Pass.

Romancing SaGa Re; université

Prix: Libre de jouer

Romancing SaGa Re; univerSe est un nouveau RPG mobile gratuit de Square Enix. Il se déroule dans l’univers SaGa de la même manière que Final Fantasy Brave Exvius se déroule dans l’univers Final Fantasy. Les joueurs collectionnent les personnages des différents jeux, forment des équipes et éliminent toutes sortes de nouvelles menaces. Les éléments de jeu sont très similaires aux autres jeux SaGa. Vous pouvez également vous battre automatiquement ou manuellement selon que vous jouez simplement ou que vous avez besoin de quelque chose de plus hardcore. L’accueil pour celui-ci a été vraiment bon et les joueurs semblent convenir que c’est un jeu très gratuit et convivial.

SINoALICE

Prix: Libre de jouer

SINoALICE est un jeu de gacha mobile réalisé par Yoko Taro (NieR Automata, série Drakengard) et composé par Keiichi Okabe (NieR Automata). Au fond, c’est un simple jeu de gacha. Vous collectionnez divers personnages (dont beaucoup proviennent de contes de fées) et vous les utilisez pour faire avancer les différentes histoires du jeu. C’est assez basique, mais l’exécution est vraiment très bonne. Le didacticiel est délicieusement court et j’ai été surpris de la rapidité avec laquelle le jeu m’a donné libre cours sur son interface utilisateur simple. Le jeu est plein de l’humour noir de Yoko Taro et du quatrième mur cassé. Certaines personnes aiment ça, d’autres pas. Les taux de tirage pour les personnages rares sont également un peu faibles si cela vous intéresse. Cependant, mis à part ces choses, le jeu est plutôt bon.

Donjon Soda 2

Prix: Libre de jouer

Soda Dungeon 2 est la suite du robot d’exploration de donjon du populaire Soda Dungeon. Les joueurs s’affrontent contre le Seigneur des Ténèbres, qui a caché un tas de trésors dans un château. Il contient tous les éléments habituels du robot d’exploration de donjon tout en ajoutant des éléments par-dessus pour une expérience plus unique. Par exemple, vous pouvez personnaliser la façon dont vos amis IA agissent au combat pour une expérience de groupe plus granulaire. Il existe également un système d’artisanat et un système inactif pour vous aider à gagner du butin même lorsque vous ne jouez pas. C’est un jeu gratuit, mais tout est disponible avec la monnaie du jeu si vous en avez assez. Ainsi, c’est assez gratuit pour les joueurs. Il n’y a pas non plus de systèmes énergétiques ou de systèmes de vie en place. Vous pouvez jouer autant que vous le souhaitez.

Contes de Crestoria

Prix: Libre de jouer

Tales of Crestoria est un autre nouveau gacha, mais celui-ci avec un thème Tales. Il présente une nouvelle histoire sur deux amis qui se lancent dans une aventure dans un monde qui ne veut pas d’eux. L’histoire et ses personnages sont uniques, mais comme tous les gachas, il existe des camées de personnages de Tales existants. Le jeu est également convivial pour les joueurs gratuits (relativement, de toute façon) et contient l’histoire du jeu classique Tales de la moralité avec les animations et la musique familières. Le jeu a reçu un certain flack en raison de son lancement dans Google Play avant le lancement du jeu sur les serveurs, mais ces problèmes ont disparu maintenant.

Trivia Royale

Prix: Libre de jouer

Trivia Royale est un mélange entre un jeu-questionnaire et une bataille royale. Vous et un groupe d’autres joueurs s’affrontez pour voir qui peut durer le plus longtemps dans une ronde de trivia. Le jeu joue honnêtement un peu comme HQ Trivia moins les performances en direct et les gains en argent réel. Vous et environ 1000 autres joueurs faites la queue et répondez aux questions pour voir qui arrive à la fin. Le jeu a quelques bugs et la plupart d’entre eux sont des problèmes de réseau. C’est un peu normal avec 1000 joueurs tous au même endroit. J’espère que ceux-ci disparaîtront dans les futures mises à jour car c’est une petite idée amusante pour les fans triviaux.

Si nous avons manqué de super nouveaux jeux Android, parlez-nous-en dans les commentaires!