10 meilleurs jeux de mystère pour Android!

Il n’y a rien de tel qu’un bon mystère. L’histoire vous secoue et vous fait penser aux mauvaises choses. Il vous surprend ensuite à la fin avec une grande révélation. Il est difficile de trouver les bons, surtout sur Android. Croyez-le ou non, la plateforme propose en fait d’excellents jeux dans le genre mystère. Voici les meilleurs jeux mystères pour Android! Nous vous recommandons également de consulter son histoire tant que le jeu ne présente pas de mise à jour au cours des quatre dernières années.

Série Ace Attorney (quatre jeux)

Prix: 15,99 $ – 19,99 $ chacun

Ace Attorney est un roman visuel populaire de puzzle mystère de la Nintendo DS et de la 3DS. Quatre des jeux sont actuellement sur Android, notamment Spirit of Justice, Ace Attorney: Dual Destinies (lié au bouton), Apollo Justice Ace Attorney et Ace Attorney Investigations. Tous ces éléments jouent de manière similaire. Vous lancez une nouvelle affaire, recueillez des preuves et utilisez les preuves devant les tribunaux pour gagner. Chacun a aussi sa propre petite mécanique. Par exemple, Ace Attorney Investigations vous permet de combiner des indices pour créer de nouveaux indices. Ce sont de purs ports de console avec le jeu complet inclus dans chaque titre. Ils sont plutôt chers, mais il n’y a pas d’achats ou de publicités intégrés pour ruiner l’expérience.

Adventure Escape (cinq jeux)

Prix: Libre de jouer

La série Adventure Escape de Haiku Games est une série populaire de jeux de mystère. Chaque jeu de la série a une histoire et les joueurs doivent résoudre des énigmes pour progresser dans l’histoire. Le jeu comprend des mécaniques de mystère, de puzzle et d’évasion. Les jeux sont des jeux d’aventure point-and-click classiques où vous trouverez des trucs et les utiliserez plus tard sur différents puzzles. Les jeux sont entièrement gratuits, mais vous pouvez acheter des indices si vous le souhaitez. La série Escape the Mansion de GAMEBORN est également très bonne.

Indice

Prix: 3,99 $ avec achats intégrés

Clue est le lancement mobile du jeu de société classique Clue. Il joue essentiellement la même chose. Vous vous déplacez autour du tableau pour rassembler des indices et découvrir qui est le tueur, où le meurtre a eu lieu et avec quel instrument de destruction. Les joueurs obtiennent des presse-papiers comme le vrai jeu. Il a ses hauts et ses bas, mais c’est généralement un jeu solide. Au moment d’écrire ces lignes, le jeu a quelques problèmes avec sa fonctionnalité multijoueur, alors méfiez-vous de cela.

Danganronpa: Trigger Happy Havoc

Prix: 17,99 $

Danganronpa: Trigger Happy Havoc est un roman visuel à suspense et mystère. Il est également l’un des meilleurs de son genre sur toutes les plateformes. Vous commencez comme étudiant dans une académie parrainée par le gouvernement avec d’autres étudiants. La seule façon d’obtenir son diplôme est d’assassiner un camarade de classe et de s’en tirer complètement. Les joueurs trouvent des indices et découvrent le tueur sur le terrain de jeu. Il s’agit de l’édition anniversaire en plus d’être un portage de la version PSP, vous obtenez donc un peu de contenu supplémentaire également. C’est super cher, mais il n’y a pas d’achats intégrés ni d’annonces pour gâcher les choses.

Emulateurs

Prix: Gratuit / Varie

Il y avait un tas de jeux de mystère classiques sur les anciennes consoles. Vous pouvez les jouer avec l’utilisation d’émulateurs. Certaines idées incluent Mario est manquant sur SNES, Scooby Doo Mystery sur SEGA Genesis, Myst sur PlayStation, Time Hollow sur Nintendo 3DS et bien d’autres. Les émulateurs sont relativement faciles à utiliser tant que vous pouvez rechercher vos propres fichiers de jeu. Tous ont des éléments tels que les états de sauvegarde et de chargement (contournant les systèmes de sauvegarde en jeu), les commandes tactiles et la plupart d’entre eux prennent en charge les contrôleurs de jeu externes. Nous avons John NESS (SNES et NES) lié au bouton ou vous pouvez consulter les meilleurs émulateurs pour Android ici.

Life is Strange (deux jeux)

Prix: Gratuit / Jusqu’à 8,99 $ (chacun)

Life is Strange est un jeu de puzzle d’aventure de Square Enix. Vous incarnez Max Caulfield, une fille qui a la capacité de rembobiner le temps en courtes rafales pour changer des choses mineures. Vous utilisez la capacité d’enquêter sur la disparition mystérieuse d’un camarade de classe. La mécanique est en fait assez bonne avec des graphismes décents et une histoire amusante. La boîte de dialogue peut devenir un peu verbeuse, mais bon personne n’est parfait. Le jeu est un jeu premium mais vous pouvez le démarrer gratuitement. Square Enix propose également la préquelle sur mobile.

La série Professeur Layton

Prix: 9,99 $ – 15,99 $ chacun

La série Professor Layton est une série mystère populaire et excellente de la Nintendo DS. Heureusement, LEVEL-5 porte les jeux sur mobile pour y jouer. Il y a quatre jeux disponibles en ce moment, dont Diabolical Box, Curious Village, Mystery Journey et Pandora’s Box (bien que nous ne puissions pas télécharger Pandora’s Box, vérifiez d’abord la compatibilité de votre appareil). Les jeux suivent une histoire similaire. Le professeur Layton se lance dans un voyage pour s’attaquer à divers mystères. La série était incroyablement populaire sur la Nintendo DS et nous espérons qu’elle gagnera en popularité ici aussi parce qu’elle est vraiment bonne. Les jeux varient de 9,99 $ à 15,99 $ chacun, mais ne comportent ni achats ni annonces intégrés.

The Room (quatre jeux)

Prix: 0,99 $ à 4,99 $ chacun

The Room a été l’un des premiers grands jeux de mystère sur mobile. Le jeu piège le joueur dans une pièce et vous devez déconstruire les puzzles pour vous échapper. Le premier jeu était assez basique mais les développeurs ont ajouté un peu d’histoire au fil de la série. Les jeux ultérieurs ont également ajouté des fonctionnalités telles que l’enregistrement dans le cloud et les réalisations. La série est surtout connue pour ses graphismes incroyablement bons, ses puzzles intelligents et son histoire mystérieuse. C’est l’une des grandes franchises mobiles de tous les temps. Bien sûr, nous le recommandons aux gens.

Rusty Lake and Cube Escape (plusieurs jeux)

Prix: Gratuit / Jusqu’à 3,49 $ chacun

Rusty Lake est un développeur sur Google Play et pratiquement tous leurs jeux tombent sous la bannière mystère. Cube Escape est une série de jeux de puzzle-mystère avec des mécanismes d’évasion et il y a dix jeux dans cette série. De plus, il y a la série caractéristique de Rusty Lake avec trois matchs. Enfin, le développeur a également Samsara Room qui est similaire à Cube Escape mais il a sa propre chose. Tous ces jeux utilisent des mécanismes d’aventure pointer-cliquer pour se déplacer et s’engager dans le monde du jeu. La série Rusty Lake a beaucoup plus d’histoire que Cube Escape, mais vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec aucun de ces titres. Ce sont d’excellents jeux de mystère.

The Vigil Files: Cas 1

Prix: 2,99 $

The Vigil Files: Case 1 est un jeu de mystère textuel intéressant. Les joueurs reçoivent des e-mails et des SMS et effectuent des actions en fonction d’eux. Vous devez également examiner les sites Web actuels pour découvrir des indices et le jeu a également un peu de piratage. C’est certainement quelque chose d’un peu différent dans le genre et cela nous rappelle fortement les jeux Lost Phone de Dear Villagers (une autre excellente série mystère, soit dit en passant). Le style basé sur le texte peut laisser ceux qui veulent de bons graphiques en vouloir plus, mais l’histoire est bonne et le concept est soigné.

