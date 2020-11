10 meilleurs films où le héros et le méchant ne se rencontrent jamais

Les films suivent généralement une structure en trois actes qui oppose un héros ou une héroïne à un méchant, que ce soit ET et le gouvernement ou Batman et le Joker. Lorsque ces personnages se rencontrent et se battent sous la forme de ce combat, c’est souvent l’apogée du film, et c’est assez important.

Cela dit, il y a des occasions où un héros et un méchant n’ont jamais la chance de se rencontrer. C’est courant dans les films sous-marins – pour des raisons évidentes – mais sinon, il est rare qu’un film se termine sans que les deux personnages principaux se rencontrent face à face.

Ces rares occasions vont généralement de deux manières. Soit ils prouvent que celui qui a fait le film ne savait pas ce qu’ils faisaient, soit ils créent un véritable chef-d’œuvre, qui n’a pas d’égal. Ces exemples sont incroyablement rares, mais ils apparaissent de temps en temps dans tout, des films indépendants aux superproductions hollywoodiennes à gros budget.

Ces dix films ont réussi à séparer le héros et le méchant, et bien qu’ils aient pu interagir par téléphone ou par d’autres moyens, ils n’ont jamais eu la chance de se regarder dans les yeux.