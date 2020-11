10 meilleurs films d’horreur sur les créatures depuis 2010

Ce qui rend l’industrie du cinéma si attrayante, c’est la grande variété et les possibilités qui sont sur la table en matière de réalisation de films. Et quand il s’agit de décomposer les genres et les sous-genres, un type d’image qui a toujours tendance à attirer le public est le célèbre film de « long métrage de créature ».

Il peut parfois être un peu difficile de décomposer ce qui peut vraiment être qualifié de caractéristique de créature, avec des extraterrestres qui jettent incorrectement des extraterrestres dans le mélange, y classant des films de modification corporelle, ou même en incluant des manigances surnaturelles comme étant dans la timonerie de la créature.

En pensant à de superbes caractéristiques de créatures, des films comme Creature From the Black Lagoon, King Kong, Jaws, Jurassic Park et The Host ne sont que quelques-uns des films qui viennent instantanément à l’esprit. Mais ces derniers temps, il y a également eu des films absolument incroyables pour honorer ce sous-genre – dont vous avez peut-être entendu parler, dont certains ont peut-être un peu volé sous le radar.

En regardant en arrière jusqu’en 2010, voici donc les 10 meilleurs longs métrages de créatures absolus à avoir fait surface au cours de la dernière décennie.