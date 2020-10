10 meilleurs films de super-héros selon des tomates pourries

Aimez-le ou détestez-le, les tomates pourries sont devenues de plus en plus importantes ces dernières années. De nos jours, il est courant que les grands studios vantent leurs scores et leurs notes «Certified Fresh» dans les spots télévisés et les bandes-annonces, et si ce nombre est suffisamment élevé, vous feriez mieux de croire que vous en verrez beaucoup dans les supports marketing!

Les fans de super-héros, en particulier, accordent une attention particulière à ces scores, et il n’est pas rare de voir des critiques se faire critiquer pour ne pas avoir donné à ces adaptations de bandes dessinées les critiques que ces mêmes fans voulaient! Cependant, lorsqu’un film qu’ils aiment reçoit la réponse des critiques – dont beaucoup sont ouverts à leur mépris pour les adaptations de bandes dessinées – cela semble souvent être un motif de célébration.

Après avoir jeté un coup d’œil aux pires films de super-héros de tous les temps selon Rotten Tomatoes, il est maintenant temps de révéler les meilleurs. En utilisant les scores ajustés du site (qui tient compte du fait que ces films ont reçu un nombre différent de critiques afin de créer un score qui les classe avec précision), cette fonctionnalité met en évidence ce que le genre a de mieux à offrir.

Tout le monde ne sera pas d’accord avec cela, bien sûr, et il y a certainement des favoris bien-aimés qui finissent par être négligés. Cependant, il est également difficile de nier que beaucoup d’entre eux sont des classiques légitimes …