10 meilleurs films de science-fiction mettant en vedette des acteurs de Star Trek (qui ne sont pas Star Trek)

Alors que la science progresse à pas de géant, le monde de la science-fiction évolue également. Dans sa course originale, Star Trek n’était pas exactement la réussite effrénée qu’il est aujourd’hui vénéré, mais sa syndication répétée tout au long des années 1970 a suscité un regain d’intérêt à la fois pour la série originale et le genre de science-fiction dans son ensemble.

Aujourd’hui, la franchise est un nom familier, lançant la carrière de nombreuses icônes les plus appréciées d’Hollywood. Mais pour certains de ces acteurs, leur passage avec la Fédération unie des planètes n’était pas leur seule incursion dans la dernière frontière.

Depuis les années 70, la science-fiction s’est avérée de plus en plus populaire auprès du public, et cette popularité s’est accompagnée d’une multitude de séries télévisées et de films cherchant à exploiter le potentiel illimité du genre. L’empire Star Trek a vu une foule d’acteurs talentueux et enthousiastes à travers ses nombreuses itérations, il n’est donc peut-être pas étonnant que beaucoup aient capitalisé sur leur talent pour le swashbucking interstellaire et les concepts pour époustoufler l’esprit.

Voici 10 de ces acteurs Star Trek qui se sont diversifiés dans le domaine en constante expansion de la science-fiction dans le cinéma.