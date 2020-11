10 meilleurs films de science-fiction de débuts de réalisateur

La science-fiction peut être un genre difficile, même pour les réalisateurs les plus expérimentés, à présenter sur grand écran. De par sa nature même, la science-fiction traite de concepts et de scénarios hautement imaginatifs et qui peuvent donc souvent être difficiles à visualiser de manière convaincante. Il semble ridicule que tout cinéaste pour la première fois veuille se lancer dans les profondeurs avec un film de science-fiction, et plus encore pour que le résultat final soit brillant. Même Stanley Kubrick a réalisé 10 films avant de tenter de raconter toute l’histoire de l’humanité avec l’épopée de science-fiction 2001: A Space Odyssey.

Heureusement, il y a une poignée de réalisateurs qui ont franchi le pas dans le cinéma avec de la science-fiction et en sont sortis avec un classique froid comme de la pierre. Qu’il s’agisse de vitrines d’effets spéciaux éblouissants ou d’examens réfléchis de certaines des questions philosophiques les plus profondes de la vie, ces films ont réussi à être non seulement bons, mais vénérés pour les années à venir.

Donc, sur cette note, jetons un coup d’œil à certains des plus grands efforts de première année que le cinéma de science-fiction a à offrir.