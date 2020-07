10 meilleurs films de science-fiction Cliffhangers

Au cours de l’histoire du cinéma, les cliffhangers sont devenus de plus en plus populaires. Nous avons tous nos favoris, et il y en a eu d’excellents – qui peut oublier quand tous nos super-héros préférés sont tombés en poussière dans les dernières secondes de Avengers: Infinity War, ou lorsque les personnages de The Italian Job (celui de 1969, de bien sûr) ont été littéralement suspendus à une falaise.

Souvent, les cliffhangers sont faits pour encourager les téléspectateurs à aller voir le prochain film de la franchise. Par exemple, sans le cliffhanger laissé en suspens à la fin de Batman Begins, ce qui laisse entrevoir l’arrivée du Joker, nous ne serions pas devenus aussi désespérés de voir la suite 3 ans plus tard.

Sinon, les cliffhangers peuvent être faits pour nous donner une superbe fin. Une fin de torsion vraiment choquante et bien pensée vous fera voir le reste du film sous un jour différent, encourageant de multiples visionnages en cours de route. En particulier, sans les rebondissements de dernière minute de films comme Fight Club, The Usual Suspects et The Sixth Sense, nous doutons que ces films aient la même popularité qu’ils ont maintenant.

Nous classons donc ici les 10 meilleures fins de cliffhanger que vous trouverez dans les films de science-fiction (et ne vous inquiétez pas, Star Wars sera sur la liste).