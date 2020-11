10 meilleurs films de chiens

rabbitgoo Film Électrostatique Fenêtre Motif Rayure Autocollant Fenêtre Film pour Vitre Maison 90x200CM Protection UV -Idéal pour Bureau Chambre Cuisine Maison Salle de Bain

【BRISE LES REGARDS INDISCRETS】Si vous en avez marre d'un coup d'oeil d'un voisin, notre film peut vous protéger vis à vis. Mais c'est un film semi-privées, pas recommandé pour les salles de bains. Si vous voulez avoir plus de confidentialité, nous vous proposons d'acheter le produit ASIN:B01M3RT10MT. 【EVITER VIS A VISA, SANS PERDRE LA LUMINOSITE】 Car avec la couleur claire, la lumière passe super bien , la pièce reste très éclairée , pas de perte de luminosité. Et il protège aussi votre famile et meuble contre 99% des rayons UV nocifs. 【SUBSTITUT ECONOMIQUE POUR LES STORES】Même fonction que les stores, il protège aussi votre vie privée, mais il est moins cher, plus pratique et plus facile à nettoyer que les stores. 【AUCUN ADHESIF, PLUS ECOLOGIQUE】Amovible ne laisse aucun résidu sur le verre, peut le repositionner et le réutiliser après des années, idéal pour les lieux de location! 【MULTI-APPLICABLE】 Ce film peut décorer votre pièce, salle de bains, bureau, cuisine avec le minimum de temps et de coût, il est un substitut économique au verre dépoli cher.