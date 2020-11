10 meilleurs courts métrages basés sur des jeux vidéo

Il ne serait pas exagéré de dire que, plus souvent ou non, les films de jeux vidéo ne tiennent pas la promesse d’adapter correctement une adresse IP bien-aimée en un blockbuster à part entière. Il semble que cela devrait être un objectif ouvert, non? Je veux dire qu’il y a déjà un scénario et une histoire faits, il devrait simplement s’agir de le convertir en une forme filmique, mais malheureusement non, nous, le public, nous retrouvons souvent avec des bêtises cinématographiques.

Cependant, cela ne veut pas dire que chaque film de jeu vidéo est horrible. En fait, certains sont très bons, aimés des fans et des critiques. Cependant, tout ne peut pas être un blockbuster à gros budget. Et donc nous obtenons le court métrage.

Ces courts métrages semblent présenter une qualité plus constante que les homologues à écran argenté, même s’ils sont généralement fabriqués par des fans et ne sont pas officiellement autorisés par le titulaire de la propriété intellectuelle. Les films de fans semblent souvent gagner plus en renommée que leurs frères licenciés, suscitant un attrait culte parmi les fans des jeux vidéo originaux – cela pourrait être grâce à un sentiment de propriété sur leur fiction adorée, plutôt que de leur être adaptés et revendus.

Et donc, célébrons les meilleurs courts métrages basés sur les jeux vidéo, les films officiellement produits et les fan films.